'KRC Genk heeft besloten: hij moet de opvolger van Bilal El Khannouss worden'

Het lijkt erop dat Bilal El Khannouss zal vertrekken bij KRC Genk. De club is volop in gesprek met Leicester City over een definitieve transfer.

Het worden nog belangrijke dagen bij KRC Genk op de transfermarkt. Het belangrijkste dossier dat op tafel ligt is dat van Bilal El Khannouss. De middenvelder is op weg naar Leicester City. Afgelopen seizoen kondigde de Marokkaanse international al aan dat hij zou gaan vertrekken bij de Limburgers. De Premier League-club zou hem een contract voor vier seizoenen voorleggen, maar moet nu ook nog met KRC Genk een overeenkomst vinden. Er werd al zeker een bod van 17 miljoen euro afgewezen. KRC Genk gaat geen vervanger halen Naar een vervanger is de club echter niet op zoek op de mercato. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Racing Genk al het vertrouwen in Kos Karetsas. Daardoor loopt een opvolger al rond in de eigen club. De club verkocht al heel wat spelers, waaronder Mike Penders voor 20 miljoen euro. In totaal mocht Genk al zeker 37,5 miljoen euro bij op de rekening schrijven.