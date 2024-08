Nieuwe aanvaller wordt snel verwacht bij Standard: 'Rouches halen ex-speler van KV Kortrijk'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mohamed Badamosi komt dichter bij Standard. De Gambiaanse aanvaller wordt dinsdag in Luik verwacht.

Standard werkt aan de komst van Mohamed Badamosi. De 25-jarige Gambiaan kon bij KV Kortrijk niet echt overtuigen (1 doelpunt in 32 JPL-wedstrijden), maar herpakte zich bij FC Cukaricki, dat nog tegenstander van KRC Genk was in de Conference League afgelopen seizoen.

De transfer naar Standard lijkt nu wel helemaal goed te komen. Volgens Sacha Tavolieri zal Badamosi vanaf dinsdag aanwezig zijn op de Robert Louis-Dreyfus academie. Daar zal hij de gebruikelijke medische tests ondergaan.

Badamosi, binnenkort de negende zomerse aanwinst

Zo zal Ivan Leko nog versterking krijgen op een positie waar het nodig is. Het blijft afwachten hoe deze aanval vorm zal krijgen. Standard blijft proberen Stipe Perica te verkopen.

Dat terwijl Soufiane Benjdida net zijn allereerste doelpunt voor de Rouches maakte tegen Beerschot. Grejohn Kyei lijkt op zijn beurt te groeien in kracht.