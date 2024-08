OFFICIEEL: Antwerp ziet speler naar Engeland vertrekken

Pierre Dwomoh heeft dan toch zijn transfer beet. De jonge middenvelder trekt naar het Engelse Watford FC dat in de Championship speelt.

Antwerp ziet nog een speler vertrekken. Na Ilenikhena, Ekkelenkamp en Yusuf is het nu de beurt aan Pierre Dwomoh om voor een nieuw avontuur te kiezen.

The Great Old maakte maandag bekend dat de middenvelder naar het Engelse Watford FC trekt. Hij had nog maar één seizoen contract over bij Antwerp.

Veel geld vangt de club wel niet voor hem. Volgens Gazet van Antwerpen is er slechts één miljoen euro gemoeid met de transfer.

De 20-jarige speler werd afgelopen seizoen nog uitgeleend aan RWDM, waar het wel erg goed liep. Hij stond er vast in de basis. Bij Antwerp kon hij zijn plaats nu maar moeilijk vinden.