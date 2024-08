📷 Winst voor Atletico Madrid? Dit zijn de straffe cijfers van de deal rond Arthur Vermeeren

Na amper vijf wedstrijden verlaat Arthur Vermeeren al Atletico Madrid. Het zou goed kunnen dat onze landgenoot nooit meer terugkeert naar zijn Spaanse werkgever.

Vermeeren verkaste vorige winter naar La Liga. Atletico betaalde 18 miljoen euro, veel minder dan de 27 miljoen euro die eerst geopperd werd als transfersom.

Maar de speelkansen waren bijzonder klein en Vermeeren zat ook met de vraag of Atletico wel de juiste ploeg voor hem was. RB Leipzig lijkt dat wel te zijn.

Transferjournalist Sacha Tavolieri maakte ondertussen ook de cijfers van de deal rond Vermeeren bekend. Hij wordt gehuurd voor 3 miljoen euro. De aankoopoptie zou 20 miljoen euro zijn.

Die aankoopoptie zou zelfs verplicht zijn als Vermeeren een bepaald aantal wedstrijden speelt voor zijn nieuwe ploeg. Dan doet Atletico zelfs nog winst op de hele deal. Als hij definitief naar Leipzig trekt, dan zal dat tot 2029 zijn.

Valencia was eigenlijk de ploeg waar Atletico Madrid hem aan wou uitlenen, maar al in augustus stelde Vermeeren zelf Leipzig voor.

