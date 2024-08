Marc Degryse komt met euforische woorden over Vincent Kompany

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München opende de Bundesliga met een overwinning in Wolfsburg. Een deugddoener voor Vincent Kompany.

Bayern München kwam op voorsprong in Wolfsburg, maar bij het begin waren de rollen helemaal omgekeerd met een 2-1-tussenstand. Uiteindelijk wisten de troepen van Vincent Kompany enkele minuten voor het einde de zege alsnog veilig te stellen.

Vincent Kompany was achteraf heel erg blij om meteen met een overwinning aan zijn nieuwe avontuur te beginnen, al toont het wedstrijdverloop wel dat onze landgenoot nog heel veel werk heeft met zijn nieuwe ploeg.

Voor analist Marc Degryse is het toch een moment, ondanks een moeizame 2-3-overwinning, om enorm euforisch te doen over Vince The Prince.

“Tussen het Belgische voetbal door heb ik zondag zitten kijken naar het Bundesliga-debuut van Vincent Kompany met Bayern München”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik met een gevoel van trots in de zetel zat. Hij is gewoon trainer van Bayern München, hé.”

En de analist gaat nog wat verder. “Ik weet wel, Raymond heeft ooit eens de Europa Cup gewonnen met Marseille, maar dat waren toch andere voetbaltijden... Voor de Belgische trainers is Kompany een vlaggendrager. Chapeau.”