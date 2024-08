Vincent Kompany kan opgelucht adem halen na tactisch spiekbriefje

Vincent Kompany heeft zijn eerste wedstrijd met Bayern München in de Bundesliga gewonnen. De Recordmeister ging vandaag op bezoek bij Wolfsburg, waar het meteen flink lastig had.

De ploeg van Kompany kwam wel op voorsprong na een doelpunt van Jamal Musiala. Toch kreeg Bayern direct na de rust een tegendoelpunt binnen.

De gelijkmaker van Lovro Majer van op de penaltystip zorgde ervoor dat Wolfsburg vertrouwen won. Ze gingen al snel erop en erover, met diezelfde Majer die zeven minuten later de 2-1 scoorde.

Vincent Kompany greep meteen in en bracht ervaren Thomas Muller in de ploeg. De Belg gaf aan zijn aanvaller een briefje mee met tactische richtlijnen. En dat werkte want niet veel later kwam Bayern weer langszij na een eigen doelpunt van Kaminski.

In de laatste tien minuten gaf Bayern nog extra gas, en Serge Gnabry bezorgde de ploeg uiteindelijk de verlossende 2-3 overwinning. Zo kon Kompany opgelucht ademhalen na een zenuwslopende wedstrijd.

Bij Wolfsburg speelde Sebastiaan Bornauw de volledige wedstrijd, terwijl Aster Vranckx ontbrak wegens maagproblemen. Voor Vincent Kompany wacht volgende week opnieuw een uitdaging, wanneer Bayern zijn eerste thuiswedstrijd speelt tegen Freiburg.