PSG haakt af voor Osimhen: 'Wat betekent dit voor Romelu Lukaku?'

Het zijn drukke dagen in Napels. Victor Osimhen lijkt te vertrekken, terwijl Romelu Lukaku deze dagen zijn medische testen zal ondergaan.

Volgens journalisten Sacha Tavolieri en Fabrizio Romano past Victor Osimhen niet meer in de plannen van Paris Saint-Germain. De favoriete bestemming van de spits blijft Chelsea.

Er is al geruime tijd sprake van interesse tussen Chelsea en Napoli over wat mogelijk de spitsentransfer van de zomer zou worden. Chelsea wil graag af van Romelu Lukaku en zou in ruil Victor Osimhen willen aantrekken. Nu PSG afhaakt, is de kans groot dat er een ruildeal tussen beide teams aan zit te komen.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Lukaku binnenkort zijn medische testen ondergaan bij Napoli. De krant meldt dat er in Napels een contract tot 2027 klaar ligt voor de Belgische aanvaller.

Vorig seizoen werd Lukaku uitgeleend aan AS Roma, waar hij een redelijk seizoen beleefde en 13 doelpunten maakte in de Serie A. Na een eerdere periode bij Inter, waar hij ook onder Antonio Conte speelde, zou Big Rom kunnen kiezen om opnieuw samen te werken met Conte bij Napoli.

Beide spitsen kunnen uitstekende cijfers voorleggen in Italië. Lukaku scoorde 70 keer in 129 Serie A-wedstrijden, terwijl Victor Osimhen 65 doelpunten maakte in 108 wedstrijden.