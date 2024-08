Standard wil nog drie spelers van de hand doen: 'Een van hen zou in de laatste dagen van de transferperiode in Frankrijk kunnen tekenen'

Hakim Sahabo is sinds het begin van het seizoen geblesseerd en past niet meer in de plannen van Ivan Leko. Standard is nu actief op zoek naar een oplossing voor hem, waarbij een mogelijke bestemming in Frankrijk kan liggen.

Hakim Sahabo kreeg vorig seizoen regelmatig speeltijd bij Standard, maar moest een deel van de voorbereiding en het begin van het nieuwe seizoen missen door een blessure. Hoewel hij inmiddels weer aansluit bij de groepstrainingen, samen met Souleyman Doumbia, lijkt de jonge Rwandees geen toekomst meer te hebben bij Standard. Trainer Ivan Leko heeft namelijk geen plek meer voor hem, net zoals voor Stipe Perica en Lucas Noubi. Standard is daarom actief op zoek naar een oplossing voor hun 19-jarige verdedigende middenvelder. Aan het begin van de transferperiode was er interesse van clubs als Frankfurt, Hoffenheim en Leicester, maar deze gesprekken liepen uiteindelijk op niets uit. Volgens de Franse krant l'Équipe heeft Red Star uit de Franse Ligue 2 interesse getoond in Sahabo. De middenvelder ligt nog tot 2026 vast bij Standard. Volgens Transfermarkt heeft Sahabo een transferwaarde van 1,5 miljoen euro. Een mogelijke transfer zou in de laatste dagen van de transferperiode kunnen plaatsvinden. Hakim Sahabo pourrait rejoindre le Red Star 🇫🇷 dans les derniers jours de ce mercato. 🇷🇼



