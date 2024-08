Vijf jaar later, wat is er overgebleven van de "Neerpede Boys" van Vincent Kompany?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze zomer zouden enkele jonge spelers van RSC Anderlecht wel eens hun koffers kunnen pakken, waaronder Kristian Arnstad en Antoine Colassin. De jongere generatie die vijf jaar geleden onder Vincent Kompany werd gelanceerd is misschien niet volledig kunnen doorbreken.

"In de jeugd vertrouwen we", "Vertrouw het proces": bij de komst van Vincent Kompany in 2019 lanceerde RSC Anderlecht enkele slogans die al snel belachelijk werden gemaakt. Een groot aantal jongeren van Neerpede kregen hun kans onder Kompany, vanaf het moment dat hij als speler-trainer arriveerde.

Vijf jaar later zijn bijna alle jongeren die destijds bij de A-kern van het duo Kompany-Vercauteren waren vertrokken. Een van hen, Rik Vercauteren (23 jaar) verliet de club deze zomer na afloop van zijn contract. Ondanks dat hij drie keer op de bank zat aan het einde van het seizoen 2019-2020, heeft hij nooit zijn debuut in het eerste team gemaakt.

Photonews

Lucas Lissens (23 jaar) maakte in februari 2020 zijn opwachting bij de A-kern, maar zijn ontwikkeling werd vertraagd door een ernstige blessure. Na zijn rol als aanvoerder bij RSCA Futures in 2022, verhuisde hij naar Lyngby in Denemarken.

Thierry Lutonda (23 jaar) was een van de verrassingen tijdens de allereerste wedstrijd van het Kompany-tijdperk en heeft zich sindsdien in de Eredivisie bevestigd bij RKC Waalwijk en PEC Zwolle.

Hotman El Kababri (24 jaar) was daarentegen... basisspeler bij de grote debuten van Kompany als speler-trainer. Een enorme verrassing... die echter niet stand zou houden. Hij verdwijnt uit de selectie, tekent bij Zulte en dan bij Lierse en is nu al een jaar clubloos na een periode bij APS Zakynthos (Griekse derde klasse).

Marco Kana (22 jaar) is de enige op deze lijst die nog steeds bij Anderlecht is. Na een moeilijke uitleenbeurt aan KV Kortrijk door een blessure, probeert hij zich opnieuw te bewijzen onder Brian Riemer.

© photonews

Sieben Dewaele (25 jaar) was op zijn beurt de noodoplossing op de linkerflank van Sporting tijdens het eerste seizoen van Kompany. Een moedige speler, maar nogal beperkt, die deze beperkingen compenseerde met voetbalintelligentie en veelzijdigheid. Het is echter bij KV Oostende, en nu bij Beveren waar hij basisspeler is, dat hij echt zal doorbreken.

Niemand had verwacht dat Killian Sardella (22 jaar) vandaag de enige zou zijn van deze jongeren die door Kompany werden gelanceerd (we laten hierbij Verschaeren en Amuzu buiten beschouwing, die veel eerder werden gelanceerd) en die nu een onbetwiste basisspeler is bij RSCA. In zijn eerste seizoen bekritiseerd, totdat Brian Riemer hem tot zijn vaste rechterflank maakte.

© photonews

Zoals Lutonda en El Kababri is Anouar Ait El-Hadj (22 jaar) een van de verrassende namen geweest tijdens de beroemde eerste wedstrijd (verloren) tegen Oostende. Maakte indruk tijdens zijn debuutseizoen, maar koos uiteindelijk voor een stap naar Genk en dit seizoen naar Union.

Het succes "made in Neerpede" onder Kompany is natuurlijk Jérémy Doku (22 jaar). Een talent dat slechts één seizoen bij Anderlecht speelde, vertrok in 2020 naar Rennes. Hij blijft echter een van de meest opvallende successen van Kompany.

En tot slot, de laatste "Neerpede-boy" gelanceerd door Kompany in 2019-2020, was dus Antoine Colassin, die zich zal aansluiten bij Beerschot. Zijn vertrek markeert bijna volledig het hoofdstuk van deze jongeren aan wie Kompany bij zijn aankomst vertrouwen had geschonken, en van wie alleen Killian Sardella overblijft.