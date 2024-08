Cercle Brugge-coach Miron Muslic voor "belangrijkste wedstrijd uit geschiedenis van Cercle": "Daar krijg ik soms hoofdpijn van..."

Cercle Brugge speelt donderdag tegen Wisla Krakau voor een ticket voor de groepsfase van de Conference League. De troepen van Miron Muslic wonnen de heenwedstrijd met 1-6.

Cercle Brugge pakte een week geleden serieus uit in de heenwedstrijd tegen Wisla Krakau. De vereniging won met 1-6 en is zo praktisch zeker van een plaats in de groepsfase van de Conference League.

Cercle-coach Miron Muslic heeft er veel zin, dat is duidelijk. "Dit is geen overbodige partij, maar de belangrijkste match uit de geschiedenis van Cercle", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"We hebben een fantastisch mooie anderhalve maand achter de rug. Het is een zegen en heel leerrijk voor iedereen om dit te mogen meemaken. Ik heb er ook de kern voor, want die is breed en competitief genoeg om op meerdere fronten te strijden."

De coach zal donderdag ongetwijfeld roteren. "Ik heb soms hoofdpijn als ik keuzes moet maken, maar dat is niet erg. Als coach is dat juist een zegen. We hebben iedereen nodig als we op zondag en donderdag moeten spelen. De competitie blijft ook heel belangrijk voor ons", besluit hij.

Want zondag volgt namelijk de eerste Brugse derby van het seizoen. Club Brugge speelt dan op papier thuis tegen Cercle. Zo kan het een heel mooie week worden voor Cercle bij twee overwinningen...