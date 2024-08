Foket doet boekje open over werking bij Anderlecht: "Terecht, van groot belang"

Acht doelpunten heeft Anderlecht dit seizoen gescoord. De helft daarvan gebeurde via een stilstaande fase.

Het zijn opvallende statistieken. Van de acht doelpunten die RSC Anderlecht dit seizoen scoorde gebeurde dat vier keer na een stilstaande fase. De 0-1-voorsprong die paarswit tegen Dinamo Minsk pakte was er ook zo eentje. Ludwig Augustinsson scoorde toen met de kop op aangeven van Mats Rits. Ook tegen KV Mechelen werd twee keer gescoord via een stilstaande fase.

Thomas Foket, dit seizoen nieuw bij RSC Anderlecht, kijkt op van die cijfers. “Ze zijn hier op Anderlecht heel serieus bezig met die standaard-situaties. Meer dan bij Stade Reims? Goh, alleszins zeer gedetailleerd. Terecht, want da's van groot belang in het moderne voetbal”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Anderlecht traint normaal twee keer per week expliciet op stilstaande fases. Ook twee keer per week staat een videoanalyse van de stilstaande fases op de agenda. “Het vergt heel wat concentratie”, geeft Foket nog aan. “Als één iemand zijn taak niet doet, loopt het mis.”

Brian Riemer is heel tevreden over hoe het nu loopt. “De trainingen op standaardsituaties zijn niet de favoriete trainingen van de spelers. De kracht van Yannick is dat hij het geloof erin gepompt heeft dat al die variaties renderen. De jongens waarderen het nu omdat het werkt”, aldus de trainer.

De Deen beseft ook wel dat er niet elke week gescoord zal worden uit hoekschoppen of een vrije trap, maar het is wel een belangrijk deel van het spel. “We kijken ook naar jongens als Dolberg en Dreyer om het spel vaker open te breken. We moeten groeien in het maken van de juiste beslissende acties.”