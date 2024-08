OFFICIEEL Vidarsson legt vertrek van sterkhouder bij KAA Gent uit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hyunseok Hong verlaat KAA Gent. Hij gaat aan de slag bij FSV Mainz 05.

De Zuid-Koreaan speelde sinds 2022 bij KAA Gent. Hij had nog een contract voor het lopende seizoen, maar zoekt nu andere oorden op.

Bij KAA Gent was hij er geregeld niet, vooral door interlandverplichtingen, maar hij kwam uiteindelijk toch nog aan meer dan honderd wedstrijden voor de Buffalo’s.

“Wij hebben een jaar lang geprobeerd om het contract van Hong te verlengen, maar hij verkoos om niet bij te tekenen”, legt Manager Sports Arnar Vidarsson uit.

“Uiteindelijk moet je dat respecteren en handelen in het belang van de club. Daarom hebben wij besloten om mee te werken aan zijn transfer, eerder dan hem na dit seizoen gratis te zien vertrekken. Nu maken we werk van zijn vervanging, we zijn daarop voorbereid.”

Bij Mainz treft Hong ook een andere ex-speler van KAA Gent, Andreas Hanche-Olsen. De Duitse club was vorig jaar een matige middenmoter en speelde in 2016-2017 het laatste Europees.