Bart Verhaeghe heeft duidelijke boodschap voor Nicky Hayen en zijn spelers: "Enkel dan komt het goed"

Club Brugge begon moeizaam aan de competitie. Nu komt ook nog eens een zware Champions League in het programma.

Bart Verhaeghe woonde de loting van de Champions League in Monaco bij. De voorzitter is alvast een tevreden man met de ploegen die hij voorgeschoteld krijgt, zo liet hij achter weten aan Het Laatste Nieuws.

“Sportief is dit een loodzware loting”, zegt de voorzitter van blauwzwart. “Dat beseffen we. Maar het zijn ook mooie affiches en iconische clubs. We hebben er een zekere traditie mee. Milaan, Dortmund, nog eens City... Misschien wel de beste ploeg ter wereld. Het is een hele eer om daar tegen te kunnen spelen en je te tonen.”

Dat er acht punten gehaald moeten worden in evenveel wedstrijden is mathematisch berekend. Dan blijf je kans maken op de volgende ronde. Dat moet volgens Verhaeghe de ambitie zijn en daarover heeft hij ook een duidelijke boodschap voor Hayen en de spelers.

Nieuw format Champions League is goed voor Club Brugge

“We willen verrassen of stunten, zoals we in het verleden nog al gedaan hebben. Ik hoop dat alle spelers en stafleden motivatie halen uit deze loting om alles te geven. Als we spelen volgens het DNA van de club, dan komt het wel goed.”

Het nieuwe format moet een meerwaarde bieden voor de Belgische ploegen, zo oordeelt Verhaeghe. Nu tref je in één keer acht ploegen, daar waar dat er vroeger maar drie waren.

“We gaan veel ervaring opdoen in één campagne, en voor het Belgisch voetbal is het een meerwaarde om ons te kunnen tonen in al die landen. Tonen wie Club Brugge is, in ons geval. Dat is een positieve evolutie”, besluit de voorzitter.