Bij Anderlecht hopen ze quasi allemaal dat er straks één club uit de loting komt (op verplaatsing liefst)

Anderlecht kwalificeerde zich gisteren voor de groepsfase van de Europa League. Dat ging weer niet zonder slag of stoot, maar Anderlecht moet nog groeien. Paars-wit zit straks om 13u in pot 4 en kan dus heel wat toppers loten. Eén springt er voor de spelers en coach bovenuit.

Killian Sardella was alvast positief, ondanks de weer mindere prestatie van Anderlecht tegen Dinamo Minsk. "We zijn erg blij met de kwalificatie, maar ook met de manier waarop. We begonnen de wedstrijd heel goed, de eerste 30 minuten waren van hoge kwaliteit", aldus de rechtsback.

"Daarna was er geen spanning, maar het is waar dat we na het eerste half uur wat gas terugnamen. Aan het einde van de wedstrijd heeft Francis onze kwalificatie veiliggesteld."

Sardella heeft een duidelijke voorkeur voor een tegenstander straks. "Persoonlijk zou ik graag op Old Trafford of tegen Galatasaray spelen. Met dit nieuwe format kunnen we tegen meer verschillende clubs spelen. Dat belooft mooie wedstrijden."

Ook Brian Riemer werd gevraagd naar zijn favoriete tegenstander en de coach was eveneens duidelijk. "Ik heb met Brentford nog op Old Trafford gespeeld en dat was toch altijd speciaal. Dus geef mij maar Manchester United, ginder dan."

Riemer weet dat er een heel zware groep zit aan te komen. "Hiervoor doen we het toch? We kijken er naar uit, want we gaan heel wat mooie matchen tegemoet. Voor de spelers moeten dit spannende tijden zijn."