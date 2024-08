Gunstige loting voor Anderlecht: paars-wit kent zijn tegenstanders in de Europa League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De loting van de vernieuwde Europa League werd op vrijdag gehouden. Anderlecht en Union SG ontdekten hun tegenstanders.

Anderlecht en Union SG ontdekten hun tegenstanders.

Anderlecht krijgt met FC Porto meteen een stevige tegenstander uit pot 1 over de vloer. Paars-wit trekt ook nog naar Slavia Praag.

De Brusselaars krijgen verder Ferencvaros, Ludogrets en Hoffenheim over de vloer. Die eerste was afgelopen seizoen tegenstander van KRC Genk in de Conference League.

Naast de verplaatsing naar Praag, moet Anderlecht uitwedstrijden spelen tegen Real Sociedad, Viktoria Plzen en RFS (Letland). Die laatste is misschien wel de meest onbekende ploeg uit de Europa League.

Thuis: FC Porto, Ferencvaros, Ludogorets, Hoffenheim

Uit: Slavia Praag, Real Sociedad, Viktoria Plzen, RFS