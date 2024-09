Imke Courtois merkt iets fijntjes op over bondscoach Tedesco, maar kijkt ook vooruit: "Met hem als wit konijn"

Het was opmerkelijk deze week hoe bondscoach Domenico Tedesco een aantal fouten toegaf die zijn gemaakt op en rond het EK in Duitsland. Imke Courtois merkte op dat zij al eerder kritisch was voor de bondscoach.

Dat Tedesco zelf toegaf dat er fouten zijn gemaakt? Dat was nieuws. Een echte evaluatie was er tot nu toe niet gekomen. Toch was er na het EK al veel kritisch vanuit de hoek van de analisten.

Zo was Imke Courtois zeer kritisch. Dat herhaalde ze nu nog eens in De Zondag: "Ik denk dat ik toch al een evaluatierapport maakte na het EK? En dat ik scherper was dan veel anderen, me dunkt."

© photonews

"Ik zei toen al dat er meer uit de ploeg te halen viel. Mits wat meer durf. Dat sommige trainers te veel achter hun laptop zitten en het te veel overdenken."

Ontslag? Al genoeg mensen bij de voetbalbond ...

"Of ze hem beter hadden ontslagen? Dat is een terechte vraag, maar aan de andere kant: er vallen al genoeg ontslagen bij de voetbalbond." Waarop Courtois ook al vooruit kijkt naar de komende maanden.

"In de Nations League zullen we toch beterschap moeten zien. Met Maxim De Cuyper als wit konijn", aldus nog de analiste en gewezen speelster bij Standard Fémina en de Belgian Red Flames.