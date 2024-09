Johan Boskamp heeft zeer duidelijke mening over Romelu Lukaku die zelf afzegt voor aankomende Nations League-wedstrijden

Domenico Tedesco maakte eerder deze week zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden die eraan komen. Met Leandro Trossard en Romelu Lukaku zijn er twee opvallende afwezigen.

Leandro Trossard en Romelu Lukaku zullen niet spelen tegen Israël en Frankrijk in september. Beide spelers waren er op het EK wel bij, maar speelden geen al te best toernooi.

Trossard scoorde afgelopen weekend, maar liet bij zijn viering al blijken dat hij niet erg gelukkig was. De niet-selectie zal hem ook niet echt helpen. Zouden zijn tegenvallende prestaties op het EK er iets mee te maken hebben?

Johan Boskamp hoopt in ieder geval dat dat niet de reden is. "Als dat de reden is, dan had Tedesco nog vijftien andere jongens kunnen thuislaten. Buiten Casteels was niemand op niveau in Duitsland", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Toch zal dit wel een tikkie zijn voor Trossard. Na zijn laatste goal voor Arsenal zag hij er al niet echt gelukkig uit. Terecht trouwens. Dat etiket van supersub kan hem gestolen worden. Hij wil gewoon meer spelen", gaat hij verder.

Romelu Lukaku besloot zelf om de interlands niet te spelen, hier kan Boskamp begrip voor opbrengen. "Slim van Romelu. Hij heeft dit seizoen nog geen minuut op het veld gestaan. Dan moet je nu geen risico’s gaan nemen. Laat hem zich nu maar rustig inwerken bij Napoli. Al vrees ik dat er van rust weinig sprake gaat zijn voor hem in die voetbalgekke stad."