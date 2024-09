Nathan Ngoy over gemiste transfer en prestatie in OHL: "Je moet de knop omdraaien"

Standard heeft duidelijk lef en persoonlijkheid gemist in Leuven. De Rouches zijn op zoek naar een spelplan dat op dit moment niet bestaat.

Standard creëert bijna geen kansen. Tegen Leuven was de statistiek opvallend: 0 schoten op doel. De beste mogelijkheden voor de Rouches waren de paar goed aangesneden ballen van Marko Bulat.

Hoe kan dit probleem worden opgelost? De aanvallers van Standard moeten nog automatismen ontwikkelen. Herhaalde lange ballen naar de tengere Soufiane Benjdida leveren weinig op. Er moet veel meer spel worden gecreëerd, zoals Nathan Ngoy opmerkte na het laatste fluitsignaal in Leuven.

“We waren niet goed genoeg aan de bal. We ontbraken aan durf, terwijl we spelers hebben die dat wel kunnen. Jammer, want er was ruimte.”

Ondanks zijn mislukte transfer naar Luton Town, leverde Nathan Ngoy een goede prestatie en was hij de beste in de Luikse verdediging. Dit na een periode waarin hij sinds 20 december geen basisplek meer had in de Jupiler Pro League.

“Ik was een beetje teleurgesteld aan het begin van de week, dat is normaal. Het is nooit makkelijk om een mislukte transfer te hebben. Maar in het voetbal is er geen tijd om bij de pakken neer te zitten, je moet de knop omdraaien. De coach en het team hebben me gesteund. Ik zal altijd alles geven voor deze club.”