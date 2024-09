OFFICIEEL: Beerschot ziet speler vertrekken die binnenkort toch nog eens tegen Anderlecht mag spelen

Simion Michez heeft getekend bij Slavia Praag. Zo speelt Beerschot een sterkhouder kwijt.

​​Het begin van het seizoen is moeilijk voor Beerschot (slechts één punt behaald, laatste plaats in het klassement). Simion Michez heeft zich echter al laten zien en kon indruk maken. Als rechtervleugelverdediger scoorde hij twee doelpunten en gaf hij een assist. Dit volgt op een uitstekend seizoen in 1B.

De 22-jarige speler uit Charleroi had ook al indruk gemaakt in de CPL met de RSCA Futures. Hij werd opgeleid bij Anderlecht vanaf zijn zesde, maar koos er afgelopen zomer voor om naar het Kiel te trekken voor zijn verdere ontwikkeling.

En die keuze lijkt hem gelijk te geven: Michez heeft een contract van vier jaar getekend bij Slavia Praag. Naast de Tsjechische competitie zal de U23 international uit Kameroen ook de Europa League gaan ervaren.

? "Ik heb grote dromen. Ik wil dankzij Slavia een nog betere speler worden. Voor mij is dit een geweldige stap. Ik ben er heel gelukkig mee en kan niet wachten om te beginnen en aan iedereen mijn kwaliteiten te laten zien," zegt Slavia's nieuwste aanwinst Simion Michez.



Eerste interview ? — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 3 september 2024

Simion Michez zal Anderlecht ontvangen in december

In de voorrondes van de Champions League versloeg het team onder meer Union Saint-Gilloise in de derde voorronde. Na te zijn verslagen door Lille in de play-offs zal Slavia uitkomen in de Europa League tegen tegenstanders als Ajax, Frankfurt, Fenerbahce en... Anderlecht.

Dus Simion Michez zal paars-wit terugzien iets meer dan een jaar na zijn vertrek. Wat een weg heeft hij sindsdien afgelegd!