Rode Duivel heel nuchter na miljoenenbod vanuit Saoedi-Arabië: "Ik hoef die extra nullen niet"

Johan Bakayoko is bekroond tot Talent van het Jaar op de Eredivisie Awards voor het seizoen 2023-2024. De 21-jarige PSV-winger kreeg de meeste stemmen van 18 coaches. Achteraf had hij het ook over de interesse vanuit Saoedi-Arabië.

Bakayoko, die 33 keer in actie kwam en daarin 12 doelpunten maakte en 9 assists gaf, was door zijn nominatie afwezig bij de eerste bijeenkomst van de Rode Duivels in Tubeke. PSV pakte mede dankzij zijn inbreng overtuigend de titel in Nederland.

Ondanks de erkenning van zijn talent en interesse uit het buitenland, heeft Bakayoko ervoor gekozen om langer bij PSV te blijven. Terwijl de Saudi Pro League met lucratieve contracten probeert voetbaltalenten aan te trekken, blijft Bakayoko nuchter en gefocust op zijn carrière in Europa.

Hij geeft aan dat geld voor hem geen prioriteit is: "Ik ben van in het begin duidelijk geweest: dat vormt geen grote verleiding voor mij", reageert hij koeltjes op de aanbiedingen die hij deze zomer ontving.

Bakayoko benadrukt dat het voor hem niet om geld draait, maar om het sportieve project in Europa. "Zolang mijn familie goed zit, hoeven er geen extra nullen bij mijn loon."

Over zijn toekomstplannen zegt hij: "Allereerst de Eredivisie winnen en ook Europees een mooi parcours lopen. Daarna zien we wel." PSV is intussen in gesprek met hem over de verlenging van zijn contract.