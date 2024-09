Domenico Tedesco over de Nations League: "Mijn taak is om de juiste spelers op de juiste plaats te zetten"

Na kapitein De Bruyne stond ook bondscoach Domenico Tedesco vandaag de pers te woord. De Rode Duivels starten morgen hun Nations League-campagne tegen Israël.

Sinds deze zomer hebben enkele Rode Duivels de overstap gemaakt naar de Bundesliga. Zo koos Arthur Vermeeren voor Leipzig, Arthur Theate voor Frankfurt en Ameen Al-Dakhil voor vicekampioen Stuttgart.

Toch wijst Tedesco erop dat het niet eerlijk is om alle Bundesliga-clubs over één kam te scheren. "Neem Leipzig bijvoorbeeld, die bekendstaat om hun hoge druk. Soms zakken ze echter ook diep terug," zegt hij.

Tedesco verwijst ook naar zijn gesprek met Jürgen Klopp, die het moeilijk vindt om een uniforme speelstijl met een nationale ploeg te ontwikkelen. "Mijn taak is om de juiste spelers op de juiste plaats te zetten," voegt de bondscoach toe.

Tedesco vindt het belangrijk om niet voortdurend stil te staan bij het teleurstellende EK. "We moeten niet blijven praten over het EK. Het verleden kunnen we niet veranderen, maar de balans blijft positief," aldus de bondscoach.

"We hebben veel over het EK gepraat, maar nu wil ik de pagina omdraaien." De Rode Duivels spelen morgen tegen Israël en maandag tegen Frankrijk.