Grote namen ontbreken: 'Messi en Ronaldo niet genomineerd voor Gouden Bal, wie zijn de favorieten?'

Lionel Messi, die de Ballon d’Or vorig seizoen voor de achtste keer won, staat dit jaar niet op de lijst. Cristiano Ronaldo, die sinds 2003 elk jaar genomineerd was, ontbreekt eveneens.

De focus ligt nu op andere spelers. Jude Bellingham, Kylian Mbappé en Vinícius Jr. vertegenwoordigen Real Madrid, dat de meeste nominaties heeft ontvangen. Van Manchester City zijn Erling Haaland en Rodri genomineerd. Ondanks een goed seizoen is Kevin De Bruyne niet genomineerd. Er zijn geen Belgen die meestrijden voor de eindwinst.

Opmerkelijk is dat alle dertig genomineerden nog nooit eerder de Ballon d’Or hebben gewonnen. Real Madrid is hofleverancier met zeven genomineerden, hoewel Kylian Mbappé pas sinds de zomer bij de club speelt.

Daarnaast wordt op 28 oktober ook de winnaar van de Lev Yashin Trophy (beste keeper) bekendgemaakt. Thibaut Courtois, die de Champions League-finale won, is niet genomineerd voor de beste doelman.

Voor de Kopa Trophy (beste talent) is Barcelona-speler Lamine Yamal de favoriet. De 17-jarige aanvaller won afgelopen zomer het EK met Spanje.

