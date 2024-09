Done deal: Standard gaat hard en shopt nu ook bij andere Belgische topclub

2007

De voorbije dagen was er even twijfel over welke aanvaller Standard uiteindelijk in huis zou gaan halen. Zouden ze gaan shoppen bij Union SG, dan wel bij KRC Genk? Het antwoord blijkt uiteindelijk te zijn dat ze zowel bij Union als Genk gaan shoppen.

Tijdens de laatste dagen van de zomermercato kunnen er steeds opnieuw opvallende moves gemaakt worden. Standard heeft wat dat betreft een pittige dubbele zaak gedaan op de laatste dag van de zomermercato. Enkele dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat Standard zich zou willen versterken met Dennis Eckert Ayensa, daarna werd echter gesproken over Andi Zeqiri van KRC Genk. Uiteindelijk blijkt het geen of-of-verhaal, maar een en-en-verhaal te gaan worden. Nadat eerder op vrijdag al Eckert Ayensa werd aangekondigd, hebben de Rouches dat nu ook gedaan met Zeqiri. 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 Andi 🇨🇭 Une nouvelle arme offensive pour les Rouches. 🔴⚪



🗞 https://t.co/DySIYvcspD⁰#RSCL #COYR pic.twitter.com/4KYNEA8bnb — Standard de Liège (@Standard_RSCL) September 6, 2024 De Zwitserse spits had zijn medische tests al afgelegd op donderdagochtend. KRC Genk nam hem pas afgelopen zomer over van Brighton, maar hij kon nog geen vaste basisplaats veroveren. Zeqiri verkiest Standard boven onder meer Charleroi. In de huurdeal zit ook een aankoopoptie verweven. Op die manier zou hij mogelijk ook de komende seizoenen nog op Sclessin te vinden kunnen zijn. We willen hem alvast veel succes wensen dit seizoen.