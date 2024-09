"Ik ben klaar met hem": Bergwijn reageert nadat Koeman hem voor opvallende reden weert uit de nationale ploeg van Nederland

In Nederland doet er zich een zeer lastige situatie voor bij de nationale ploeg. Bondscoach Koeman besloot om de deur voor de nationale ploeg te sluiten voor Steven Bergwijn nadat hij een transfer maakte naar Saudi-Arabië. De speler reageert nu voor het eerst zelf.

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Steven Bergwijn niet meer welkom is bij de nationale ploeg van Nederland. Dat vertelde bondscoach Koeman.

Hij heeft problemen met het feit dat de 26-jarige speler een transfer naar Saudi-Arabië heeft gemaakt en liet dat duidelijk merken. Nu reageerde Bergwijn zelf.

"Als hij een betrokken bondscoach was geweest, dan had hij me eerst gebeld. Dan had hij mijn kant van het verhaal kunnen horen. Nu moest ik het op TV vernemen", begint hij bij De Telegraaf.

"Hoe kan je zo'n dingen zeggen zonder me te hebben gesproken? We hebben ook mooie momenten meegemaakt, maar dit is te gemakkelijk en dat valt me tegen van hem."

Opvallend is dat Koeman er wel voor koos om Georginio Wijnaldum in zijn EK-selectie op te nemen, die ook in Saudi-Arabië speelt. "Dus de ene speler moet weg uit de Eredivisie om zich door te ontwikkelen en ik moet blijven? Juist."

"De bondscoach weet heel goed dat de competitie in Saoedi-Arabië een prima niveau heeft. Of mag je zo'n stap alleen maken als je 32 bent? Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar. Zo ga je niet met je eigen spelers om", besluit hij.