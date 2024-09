Matte Smets over Rode Duivels: "Je moet klaar zijn als je wordt opgeroepen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De 20-jarige Matte Smets zit eigenlijk in de belofteselectie van Gill Swerts voor de kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan voor het EK U21. Toch kreeg de verdediger gisteren de kans om met de echte Rode Duivels mee te trainen.

Matte Smets trainde gisteren mee met de Rode Duivels. Hij was op het trainingsveld de vervanger van Koni De Winter.

De jonge centrale verdediger was opgetogen toen hij hoorde dat zijn naam werd genoemd door de bondscoach. “Het gaf me kippenvel om mijn naam genoemd te horen door de bondscoach. Natuurlijk hoop je altijd een beetje op een oproep, maar ik ben al erg blij om in de Beloften te zitten.” aldus Smets.

Smets blijft nuchter maar ambitieus. “Je moet klaar zijn als je wordt opgeroepen. Als Tedesco me morgen bij het A-team roept, zal ik klaar zijn. Het zou geweldig zijn en ik zou veel leren,” voegt hij eraan toe.

Smets maakte deze zomer de gevoelige overstap van STVV naar KRC Genk. Bij de Kanaries speelde hij ruim 58 wedstrijden.

De Rode Duivels zijn vandaag aangekomen in het Hongaarse Debrecen voor hun wedstrijd in de groepsfase van de vernieuwde Nations League. Ze nemen het morgenavond om 20.45 uur op tegen Israël.