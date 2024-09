🎥 Straf! Beelden bewijzen verhaal dat Donnarumma deed over snelle Franse goal tegen Italië

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Frankrijk kwam al na 13 seconden op voorsprong tegen Italiƫ. Doelman Gianluigi Donnarumma was achteraf niet te spreken over die goal.

Het snelste doelpunt in de Franse voetbalgeschiedenis. Na amper 13 seconden scoorde Bradley Barcola in het duel in de Nations League tegen Italië.

De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma stond naar eigen zeggen nog niet op het veld toen de aftrap gegeven werd en de onderstaande beelden lijken zijn verhaal te bevestigen.

“Ik riep nog naar de scheidsrechter dat hij moest wachten”, vertelt de doelman aan RAI Sport. “Ik stond nog niet klaar. Ik had zelfs mijn handschoenen nog niet goed aan. Normaal controleert de ref toch of iedereen klaarstaat.”

Al gaat de Italiaanse verdediging ook niet vrijuit bij het Franse doelpunt, zo beseft de doelman ook. Daarna speelden de Italianen wel een puike partij in verdediging.

“We hebben het nog rechtgezet”, aldus Donnarumma nog. “Het was een geweldige defensieve prestatie van onze ploeg. Zelfs de aanvallers kwamen mee verdedigen.”