'Haaland tekent nieuw contract met forse loonsverhoging, maar ook bijzondere clausule'

Erling Haaland zal een nieuw contract bij Manchester City tekenen. Met een salarisverhoging en op zijn vraag bijzondere clausule.

Het basisloon van Erling Haaland bij Manchester City zou op ongeveer 12 miljoen euro liggen op dit moment. Met bonussen, die hij allemaal vlot haalt, erbij zou het om 17 tot 20 miljoen euro gaan.

Volgens Marca tekent Haaland een dezer dagen een nieuw contract in Engeland. Zijn nieuwe jaarloon zou naar 24 miljoen euro stijgen. De huidige overeenkomst van de Noor loopt tot 2027. Tot wanneer de nieuwe deal is, is niet duidelijk.

Met zijn nieuwe contract steekt Haaland ploegmaat Kevin De Bruyne voorbij en wordt hij de best betaalde speler van de hele Premier League.

Haaland liet op zijn vraag wel een bijzondere clausule in zijn contract opnemen. Zo is er een afkoopclausule opgenomen, die betaalbaar zou zijn voor bepaalde topclubs.

Wat die is, wordt niet genoemd. De marktwaarde van Haaland bedraagt op dit moment volgens Transfermarkt 180 miljoen euro en zal dus waarschijnlijk wel uit negen cijfers bestaan.

De bedoeling van de Noorse spits zou wel degelijk zijn om ooit in zijn carrière voor Real Madrid te spelen, zo liet zaakwaarnemer Rafaela Pimenta weten.

City betaalde in 2022 60 miljoen euro aan Dortmund voor Haaland. Sindsdien scoorde hij in 102 wedstrijden maar liefst 97 keer.