Luciano Spalletti plaagt de Fransen na zijn overwinning in het Parc des Princes: "Proficiat aan Frankrijk, ze waren beter dan ons gedurende 14 seconden"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Luciano Spalletti was in een speelse bui tijdens de persconferentie na de overwinning van Italië in Frankrijk. Ondanks dat de Fransen al na minder dan 15 seconden op voorsprong kwamen via Bradley Barcola, wonnen de Italianen met 1-3 in het Parc des Princes.

"Bravo aan Frankrijk, ze waren beter dan ons gedurende 14 seconden," zei Spalletti met een knipoog. "We hebben de wedstrijd goed voorbereid en het spel gespeeld dat we moesten spelen. Na de 1-0 achterstand hebben we goed gereageerd. Het belangrijkste was dat we als team optraden." Italië voelt dat deze overwinning meer betekent dan alleen een overwinning in de Nations League. Na een teleurstellend EK en een moeilijke periode voelt het Italiaanse team zich weer op het juiste pad. "Wat is er veranderd sinds het EK? De fysieke conditie is anders, de spelers zijn fris. We hebben jonge talenten gevonden die hun niveau willen tonen. Toen ik dit team overnam, had ik het gevoel dat ik een sterke groep kon opbouwen, en enkele nederlagen hebben dat gevoel niet veranderd." Spalletti prees ook Sandro Tonali, die na een lange schorsing weer op het middenveld stond. Tonali speelde een uitstekende wedstrijd en gaf een prachtige assist bij de gelijkmaker van Dimarco. "Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld met een uitzonderlijke assist. We hebben een uitstekende speler teruggevonden, en ik heb nooit aan hem getwijfeld," besloot de Italiaanse bondscoach. Italië zal maandag niet naar Debrecen, maar naar de Bozsik Arena in Boedapest reizen om tegen Israël te spelen.