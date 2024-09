OFFICIEEL: Beerschot haalde nog dubbelslag binnen op laatste dag van transfermarkt

Beerschot heeft op de laatste dag van de zomermercato nog twee spelers kunnen binnenhalen. Dat liet de club zelf weten via haar officiële kanalen.

Beerschot heeft deze zomer heel wat versterking gehaald. Die was dan ook broodnodig, de club staat alleen laatste in de stand met één punt na zes speeldagen.

Op de laatste dag van de zomerse transferperiode heeft de club nog twee spelers binnengehaald, dat laat Beerschot zaterdag zelf weten. Het gaat hier om Florian Krüger en Omar Fayed.

Van de eerstgenoemde was al geweten dat hij naar het Kiel zou trekken. Hij komt over van het Nederlandse Gronigen, dat al afscheid had genomen van hem. Krüger is een spits, iets waar ze bij Beerschot nog naar op zoek waren.

Fayed wordt voor één seizoen gehuurd van het Turkse Fenerbahçe. Hij is een Egyptische centrale verdediger, die ook bij de jeugdteams van zijn land speelt.