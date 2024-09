Deze twee wijzigingen zou Marc Degryse aan basiselftal van Rode Duivels doorvoeren

Vrijdag wonnen de Rode Duivels van Israël. Maandagavond is Frankrijk de volgende tegenstander in de Nations League.

De Rode Duivels pakten in het Hongaarse Debrecen een verdiende en ook deugddoende overwinning tegen Israël. Nu wacht topland Frankrijk op de troepen van Domenico Tedesco.

Veel wijzigingen zou analist Marc Degryse niet doorvoeren in het basiselftal. “Neen, zeker niet”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Hij stelt twee wissels voor.

“Ik zou eventueel overwegen om Meunier in de ploeg te brengen in plaats van Castagne. En misschien Bakayoko of De Ketelaere als vervanger voor Lukebakio. Maar meer niet.”

Nochtans was bijvoorbeeld De Cuyper niet altijd even secuur afgelopen vrijdag. Het was zeker niet de match die we van hem gewoon waren te zien. “Je kan hem er toch weer niet uitzetten?”, zegt Degryse heel erg duidelijk.

Ook op het middenveld moet niet veel gebeuren. “Je kan iets bouwen met de driehoek Onana-Tielemans-De Bruyne. We moeten alleszins niet teruggrijpen naar een middenveld met Mangala. Ik zou ‘KDB’ dicht genoeg bij de spits zetten én onze flanken vooral goed uitspelen.”