Hoe de rel van het jaar in voetbalwereld wordt veroorzaakt door ... pastis

Hommeles deze week in de Franse Ligue 1 tussen de supporters van twee topteams. De aanleiding was ... pastis. Gekker moet het niet worden? Er zit wel degelijk een heel verhaal achter de zaak. Een woordje uitleg.

Het bekendste merk van pastis - een aperitief op basis van steranijs, zoethout en kruidenextracten - is misschien wel Ricard. Zeker in België, maar eigenlijk ook in Frankrijk. En ook heel populair in Zuid-Frankrijk.

En dus was het eigenlijk een grote verrassing toen eerder deze week werd bekendgemaakt dat de Franse sterkedrankengroep Pernod Ricard in zee zou gaan als sponsor van ... Paris Saint-Germain. Het begin van een grote rel.

Grote rivaliteit tussen PSG en Marseille

Ricard is namelijk heel populair in Marseille, waar ook het bedrijf uiteindelijk ooit is opgericht. En laat Marseille nu ook nog eens een grote concurrent zijn van PSG. Aartsrivalen zelfs, zeker onder de supporters van beide clubs.

Zie je Belle-Vue al als sponsor van Standard, gezien de link met Anderlecht? Of de Gentse cuberdons als hoofdsponsor bij Club Brugge? Ook daar zou wel wat over te zeggen zijn. Maar in Frankrijk ging het wel héél hard.

Op de sociale media werd meteen duidelijk dat heel wat fans van Marseille duidelijk niet te spreken waren over de zaak. Meer zelfs: ze besloten om nooit nog Ricard te zullen drinken en goten hun flessen ostentatief leeg in het toilet of gootsteen.

Depuis l’ouverture de mon restaurant en 2019 et après la première trahison #Ricard contre la #Camargue et ses traditions, j’ai boycotté l’ensemble des produits du groupe @Pernod_Ricard ! Ils font honte à leurs origines ! Vive le Sud ! pic.twitter.com/QkEVu7YNlC — Carpentier Corentin (@corentincarpent) September 3, 2024

@Pernod_Ricard 🫡 On voit clair dans votre jeu. Marseille mérite mieux que des marques qui vendent leur âme pour des euros qatari. On vous attend pour un déménagement rapide à Paris, là où votre cœur semble déjà être. #BoycottPernodRicard @OM_Officiel #TeamOM #Marseille pic.twitter.com/a6BjTPilSD — yaya13⚽️Ⓜ️ (@yaya13120) September 2, 2024

Bravo à la petite fille de Paul Ricard. Discours émouvant et parfait. Immense respect à elle. pic.twitter.com/ysLHYsG6gQ — Batmax ⭐⭐ (@pascal1403) September 4, 2024

Ook de politiek begon zich te roeren. Zelfs de burgemeester van Marseille sprak zich uit over de zaak. En dus werd de druk op Pernod Ricard steeds groter. In die mate dat ze uiteindelijk besloten hebben om de samenwerking met PSG te annuleren.

💬 "J’étais pas content, on n’a pas bien compris"



⚽ Benoît Payan va rencontrer le PDG de Pernod Ricard, nouveau sponsor du PSG pic.twitter.com/WqsA1HKTXN — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 4, 2024

De deal die voor vier seizoenen zou gelden zal niet langer doorgaan. Bij Pernod Ricard hebben ze aangegeven dat ze uiteindelijk de beslissing van hun hart hebben gevolgd - dan toch niet voor het grote geld hebben gekozen.

Voor sommige supporters is daarmee de zaak van de baan, al is nog steeds de vraag of iedereen wel zo blij is met zelfs maar de 'flirt' van Pernod Ricard met de Parijzenaars. Benieuwd hoe het verder zal evolueren.