Imke Courtois zeer duidelijk: "Dat is nog niet vergeven en vergeten"

De Rode Duivels staan maandag voor een grote test. In de tweede wedstrijd van de Nations League is Frankrijk dan de tegenstander. Voor Imke Courtois is het EK ondertussen nog niet vergeven of vergeten.

Het wordt een totaal ander verhaal dan afgelopen vrijdag tegen Israël. Na de lege tribunes van Debrecen volgt wellicht de heksenketel van Lyon.

Voor Imke Courtois zelf is het in ieder geval nog altijd niet vergeven of vergeten wat er op het EK is gebeurd. De te vroege uitschakeling blijft bij haar toch nog wat nazinderen en dus zal er nog een schepje bij moeten.

© photonews

"Het EK van Tedesco is wat mij betreft nog niet vergeten en vergeven", aldus Imke Courtois in De Zondag over de zaak. "Daarvoor zal het tegen Frankrijk toch nog wat meer moeten zijn."

Niet kapot-gedacht

"Frankrijk heeft veel kwaliteit aan de bal, dus het zal niet evident zijn." De match tegen Israël leverde een logische overwinning op. En dus wordt ze wel al iets milder.

"Ik was best tevreden met de keuzes van Tedesco. Onze bondscoach heeft de match eens niet 'kapot-gedacht'. Maar tegen Israël mochten we toch een overwinning verwachten?"