'KRC Genk krijgt geen goed nieuws te horen over speler die als international op pad is'

Een interlandbreak is altijd je hart vasthouden als trainer. De kans dat een speler geblesseerd terugkeert is niet onbestaande.

KRC Genk stuurde enkele spelers naar hun thuisland voor de interlandbreak. Ook Carlos Cuesta, die voor Colombia speelt, is vertrokken op de club voor twee interlands.

Zaterdag moest hij tijdens de interland in en tegen Peru bij de rust vervangen worden. Eventjes daarvoor was hij in botsing gekomen met een tegenstander.

Dat zorgde blijkbaar voor het nodige ongemak, maar of het echt om een blessure is niet meteen duidelijk. De bondscoach kwam achteraf met de nodige uitleg.

Hij hoopt dat Cuesta tegen dinsdag weer beschikbaar is. Dan is leider Argentinië in de poule met de kwalificaties voor het WK de tegenstander.

Cuesta’s vervanger Mina is geschorst, waardoor de nood hoog is dat Cuesta speelklaar geraakt. Tegen Peru werd 1-1 gelijkgespeeld en daardoor blijft Colombia derde in de groep.