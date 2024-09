Amadou Onana spreekt open over zijn rol bij de Duivels en de tactiek tegen Frankrijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sinds hij bij de Rode Duivels is gekomen, is Amadou Onana uitgegroeid tot één van de sterkhouders. En met die rol heeft hij geen enkel probleem.

Deze zomer maakte Amadou Onana nog een overstap van 60 miljoen euro van Everton naar Aston Villa. Die heeft hij bijzonder goed verteerd, want in zijn eerste drie wedstrijden scoorde hij twee keer en zat hij bij de selectie om Speler van de Maand te worden in de Premier League.

"Ik kon mij geen betere start voorstellen", zegt Onana. Hij voelt zich goed in zijn vel en wil dat maandag ook tonen tegen Frankrijk. Het goede gevoel van de wedstrijd tegen Israël, vooral het begin van de tweede helft, mag niet verloren gaan.

Onana over zijn status bij de Duivels

Toen speelde Onana zonder iemand naast zich op het middenveld. Tegen Frankrijk wordt dat wellicht opnieuw Youri Tielemans, zijn ploegmaat bij Aston Villa. Al wilde hij dat nog niet prijsgeven. "Da’s een vraag voor de coach."

Onana beloofde ook een meer bevrijd België, dat offensiever zal spelen dan op het EK twee maanden geleden. De wedstrijd van vrijdag tegen Israël sterkt hem daarin. "We hadden toen 5 of 6 keer kunnen scoren."

Dat Onana dat voor een belangrijke wedstrijd stelt dat de Duivels bevrijd gaan spelen, geeft aan dat hij een belangrijke status heeft gekregen bij de Rode Duivels. "Ik heb dat afgedwongen, niet cadeau gekregen. En ik hoop dat te bevestigen."