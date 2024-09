De 'duurste' ploeg van de Challenger Pro League, grote naam als trainer, miljoenentransfers... En toch niet meteen een kandidaat voor 1A

Net als vorig seizoen moet je Lommel SK bij de titelkandidaten rekenen in de Challenger Pro League. Als je de kern bekijkt, zouden de Limburgers bij de besten moeten zijn. Maar het is niet al goud wat blinkt.

Met een totale waarde van 14,5 miljoen euro heeft Lommel SK veruit de meest waardevolle kern in de Challenger Pro League. Zulte Waregem komt met 9,85 miljoen niet in de buurt, zeker omdat de budgetten in de tweede klasse heel wat lager liggen dan in de Jupiler Pro League.

Maar die waarde is ook gewoon kunstmatig te noemen. Lommel is onderdeel van de City Football Group en die stallen er heel wat jonge talenten. Het is een business model... De kans dat één van die jongens doorbreekt bij Manchester City is bijzonder klein te noemen. Maar ze zijn allemaal goed genoeg om straks een meerwaarde op te brengen.

Lommel laat zich daarvoor gebruiken als doorsluishuis. Om een titelkandidaat te zijn, mag je stabiliteit verwachten. Ondanks de toestroom van maar liefst 10 nieuwe spelers en vier die terugkeerden van een uitleenbeurt is de kern verzwakt tegenover vorig seizoen.

Spitsen, Arthur Sales en Christophe Kabongo, werden verkocht. Spelers als Koki Saito (marktwaarde 4 miljoen), Zalan Vancsa (1,2 miljoen), Caue, Juho Talvitie en Djordje Gordic werden verhuurd. Die vele uitleenbeurten brengen de City Group ook veel geld op. Maar kunnen ze hun droom waarmaken en dat straks ook op het hoogste niveau en voor meer geld realiseren?

Da's maar de vraag. Lommel is heel zwak aan het seizoen begonnen en werd gisteren uit de Croky Cup geknikkerd door eerstenationaler Belisia. Het spelniveau was bedroevend te noemen. Trainer Steve Bould - een slordige tien jaar verdediger bij Arsenal - hield een donderspeech, maar wat mag hij verwachten van zijn huurlegioen.

In de A-kern zijn 19 van de 27 spelers buitenlanders. Er lopen 17 verschillende nationaliteiten rond. Da's een hutsepot van jewelste. Hoe krijg je dat allemaal gestroomlijnd? Het is een vraag die Bould zich ook al gesteld heeft. De buitenlandse spelers weten immers dat ze straks kansen krijgen bij andere clubs.

De City Group doet overal ter wereld zaken en plaatst spelers in alle clubs. Of Lommel daar ook sportief mee gediend zal worden, is een heel grote vraag.