De pijnlijke onthullingen van Jordan Lukaku: "Mijn carrière had zo anders kunnen lopen..."

Op 30-jarige leeftijd speelt Jordan Lukaku in Turkije, bij Adanaspor. De voormalige Rode Duivel heeft in een interview met So Foot teruggeblikt op zijn carrière.

Net als zijn oudere broer Romelu is Jordan Lukaku snel en jong in het vak terechtgekomen. Op nog geen 18-jarige leeftijd wordt hij gelanceerd bij het eerste elftal van Anderlecht. Beschouwd als een groot talent, maakt hij snel progressie en belandt zelfs bij de Rode Duivels, met wie hij deelneemt aan het EK 2016. Na mooie optredens bij Lazio worden blessures een struikelblok en vertragen zijn carrière.

Van Antwerp naar Vicenza, Ponferradina en vervolgens Adanaspor in de Turkse tweede divisie. De speler is nu 30 jaar oud en beseft dat als de zaken anders waren gelopen, hij niet op dit punt in zijn carrière zou zijn beland. Zijn blessures tijdens zijn tijd bij Lazio waren een ongelukkige wending.

"Bij Lazio werd ik aan beide knieën geopereerd, dus het was ingewikkeld (...) De clubs kenden mijn situatie heel goed, dus bleef ik nooit langer dan een seizoen. Ik wilde die stabiliteit wel, maar de blessures stonden in de weg. Ze zorgden ervoor dat ik het WK van 2018 miste, alles gaat zo snel in het voetbal", legt hij uit bij So Foot.

"Mijn carrière had heel anders kunnen zijn, maar zo is het gegaan. Na mijn eerste seizoen bij Lazio had Monaco mijn broer benaderd om mij te laten tekenen", gaat hij verder.

"Ze hadden mijn club vijf dagen voor het sluiten van de wintermercato 30 miljoen euro aangeboden, maar de sportief directeur weigerde. Ik was boos, maar ik had voor vier jaar getekend, ik stond niet in een sterke positie. Daarna kwamen de knieproblemen..."