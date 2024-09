FC Barcelona en zijn goudhaantje krijgen verschrikkelijk slecht nieuws te horen

FC Barcelona kon moeilijk nog beter beginnen aan zijn seizoen in La Liga. De club pakte 12 op 12 na vier speeldagen en staat zo alleen op kop in de Spaanse hoogste klasse.

Vlak voor de interlandbreak won Barça met maar liefst 7-0 van Real Valladolid. De week voordien werd met 1-2 gewonnen van Rayo Vallecano. Maar op het einde van de wedstrijd waren er vooral zorgen om Marc Bernal.

Hij blesseerde zich op het einde van de wedstrijd en het leek meteen serieus. In de dagen nadien werd een gescheurde voorste kruisband in zijn linkerknie vastgesteld en een bijbehorende blessure aan de laterale meniscus.

Op maandag kwam Barcelona echter met bijzonder slecht nieuws. Bernal werd geopereerd, maar naar verwachting is hij maar liefst 12 maanden buiten strijd...

Marc Bernal successfully underwent surgery this morning to repair an injury to his left ACL and external meniscus, performed by Dr. Joan Carles Monllau at Hospital de Barcelona, under the supervision of the Club's Medical Staff. His estimated recovery time is 12 months. pic.twitter.com/XanIkLo4v3