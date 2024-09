Kylian Mbappé maakt zich echt niet populair in Frankrijk: "Zijn woorden waren allesbehalve gepast"

Bij Frankrijk is duidelijk niet alles in orde voor de wedstrijd tegen België. Op een persconferentie voor de 1-3 pandoering tegen Italië heeft Kylian Mbappé zich absoluut niet populair gemaakt. De spits, die op de bank wordt verwacht, krijgt nu heel wat kritiek in eigen land.

België zal Frankrijk tegenkomen op een moment waarop Les Blues het bijzonder moeilijk hebben. De situatie rond Kylian Mbappé is ook allesbehalve ideaal op dit moment daar. De spits vertelde op een persconferentie voor de wedstrijd tegen Italië (die later met 1-3 verloren werd) dat wat mensen van hem denken, het minste van zijn zorgen is. Zijn houding was opvallend en het leek dat het hem allemaal niet veel kon schelen. Dat viel niet in goede aarde bij de Fransen. Bixente Lizarazu, die bijna 100 interlands heeft gespeeld voor Frankrijk en ook het WK won, had weinig mooie woorden voor Mbappé. "De uitspraken van Mbappé hebben me verrast en irriteren me. Zijn woorden waren allesbehalve gepast, alleszins niet die van een leider en nog minder die van een kapitein. Je kan en mag niet ongevoelig zijn voor wat er leeft onder de fans van de nationale ploeg", vertelde hij volgens HLN in zijn column bij L'Équipe. "Je moet je toch bewust zijn van de frustraties die opborrelen en over de vragen die de supporters hebben. Die vragen moet je toch op z'n proberen te beantwoorden. De fans hoop geven. Een klik en band zoeken met de supporters, dat maakt deel uit van Kylians beroep", besluit hij.





