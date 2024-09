Tedesco wil het vanavond toch nog eens proberen ondanks eerder mislukt experiment: spoeling is immers dun

Door de blessure van Maxim De Cuyper heeft Domenico Tedesco de voorbije dagen verschillende opties overwogen om op de linksback te zetten. Vanavond tegen Frankrijk wil hij toch nog eens experimenteren, want het is stilaan een probleempositie geworden.

Na het afscheid van Jan Vertonghen is Arthur Theate een plaatsje opgeschoven naar het centrum. Voor Tedesco is het duo Wout Faes-Theate de toekomst centraal in de verdediging. Hij wil Theate dus liever niet meer opschuiven naar de linkerflank.

De Cuyper lijkt de komende jaren zeker van zijn plaats op links, maar Tedesco heeft dus ook een back up nodig. Die liggen niet meteen voor het oprapen. De linksback is al jaren een probleempositie bij de Rode Duivels, al was dat in de driemansverdediging van Roberto Martinez minder een issue.

Ja, Timothy Castagne kan daar ook spelen, maar Tedesco zet hem liefst op rechts, met Thomas Meunier als back up. En als er iets met die jongens gebeurt, moet hij ook alternatieven hebben. Daarom is Alexis Saelemaekers erbij. Die komt niet in aanmerking voor een plaats als winger, daar heeft Tedesco immers opties met hopen.

Ook Daniele De Rossi zette hem al als linksback

Nee, Saelemaekers is erbij als offensieve back. Naar wat we horen zal hij tegen Frankrijk daar ook getest worden. Mogelijk zelfs als basisspeler. Daar speelde hij eerder al in die bewuste oefenmatch tegen Duitsland, al werd dat experiment als onvoldoende beschouwd.

Maar toch moet er ergens een linksachter in hem schuilen, want na zijn verhuis naar AS Roma zette ook Daniele De Rossi hem daar 90 minuten lang tegen Torino. Tegen Juventus mocht hij dan weer een rijtje hoger gaan voetballen, maar ook nog steeds op links.

Saelemaekers is eigenlijk een rechtse winger, maar is enorm polyvalent. Transfermarkt, dat alle statistieken bijhoudt, laat zien dat hij reeds op maar liefst 9 (!) posities gespeeld heeft tijdens zijn carrière. De 25-jarige Brusselaar weet ook wel dat er daar mogelijkheden liggen en wil zich ook toeleggen op die positie.

Eén goeie prestatie bij de Rode Duivels kan Tedesco overtuigen om van hem de vaste back up van De Cuyper te maken. Mogelijk mag hij het vanavond dus al proberen tonen.