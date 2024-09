Toby Alderweireld laat zich uit over kansen van Rode Duivels tegen Frankrijk

De Rode Duivels spelen maandagavond tegen Frankrijk in de Nations League. Na de overwinning tegen Israël hoopt Toby Alderweireld dat ze kunnen bevestigen door te stunten tegen Frankrijk.

De Rode Duivels spelen maandag alweer tegen Frankrijk. Nog maar enkele maanden geleden schakelden Les Blues hen uit op het EK. Kunnen ze deze keer revanche nemen?

Tegen Israël werd er vorige week gewonnen, maar echt overtuigen konden de Rode Duivels nog niet doen. Toch was Toby Alderweireld tevreden, de drie punten pakken is wat telt natuurlijk.

"Na het vorige toernooi was er natuurlijk wat teleurstelling en dat kan je het best achter je laten door matchen te winnen", begint hij bij 'Sven en Anke' op radiozender JOE. "Dus ik was best tevreden en hopelijk wordt de lijn vanavond doorgetrokken. Alleen zo kan je het gevoel bij iedereen weer aanwakkeren."

Frankrijk is natuurlijk van een ander kaliber dan Israël, maar als er een moment is om te winnen dan is het wel nu. Het loopt niet allemaal zoals gehoopt bij de nationale ploeg daar.

"Als je daar kan gaan winnen of op z’n minst goed gaat spelen, creëer je toch weer een soort wij-gevoel. Waarom zouden we ze niet kunnen verrassen? Ik denk dat we daar zeker genoeg kwaliteit voor hebben", besluit Alderweireld.