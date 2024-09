Toby Alderweireld kritisch na fout van jonge Duivel: "Zo'n bal moet je hoog en vooruit koppen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels verloren gisteren pijnlijk met 2-0 van Frankrijk. Voor VTM-analist en gewezen Rode Duivel Toby Alderweireld was het duidelijk waar het probleem zat.

De Rode Duivels kwamen in de wedstrijd tegen Frankrijk op pijnlijke wijze op achterstand na een foutieve kopbal van Zeno Debast. De jonge verdediger van Sporting probeerde een voorzet te ontzetten, maar kopte de bal centraal in de voeten van een Fransman.

“Zo’n bal moet je vooruit koppen, en vooral zo hoog mogelijk,” analyseerde Toby Alderweireld in de studio van VTM. “Op die manier heeft je team de tijd om te reageren. Dit zal Zeno zelf ook wel weten. Het is ongelukkig, want voor hetzelfde geld staat er een ploegmaat en heb je het goed gedaan.”

Het was niet de enige keer dat de Belgische defensie wankelde. Even later ging het bijna opnieuw mis toen Timothy Castagne de bal slordig wegkopte. Dit keer hadden de Duivels geluk dat de Fransen het niet afstraften.

“Het is een fifty-fifty-bal als je hem naar het midden kopt,” legde Alderweireld uit. “Maar als je hem in de voeten van een tegenstander kopt, is het enorm gevaarlijk. Dat moet je vermijden. Als je hoog kopt, hebben je middenvelders tijd om te reageren.”

De 1-0 tegengoal was volgens Alderweireld dus te vermijden. De fout van Debast kwam de Duivels duur te staan, maar de ervaren verdediger gaf aan dat zulke momenten nu eenmaal kunnen gebeuren.