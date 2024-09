Analiste spaart Rode Duivel niet: "Dit niveau lijkt me te hoog gegrepen voor hem"

De nederlaag van de Rode Duivels tegen Frankrijk blijft nazinderen. Zeker Zeno Debast krijgt ontzettend veel kritiek over zich heen.

Het was niet goed tegen Frankrijk, zeker niet de manier waarop de twee tegendoelpunten gescoord konden worden. Ook ex-Red Flame Justien Odeurs was niet te spreken over de wedstrijd.

De interland werd vooraf aangekondigd als een belangrijkste test voor onze verdediging en die kwamen er helaas niet goed uit, zo vertelt ze in Het Belang van Limburg.

“De harde realiteit is dat de huidige lichting kwalitatief tekortschiet om competitief te zijn op het allerhoogste niveau”, is de analyse van de ex-doelvrouw van de nationale ploeg.

Zeker de manier hoe Zeno Debast de bal wegwerkt bij het eerste doelpunt van de Fransen deed ongelofelijk veel pijn en is eigenlijk nauwelijks te begrijpen aldus Odeurs.

Score had tegen Frankrijk hoger kunnen oplopen

“Hij kopt die bal gewoon blind naar het centrum! Dat zijn zaken die je normaal gezien afleert bij de U5. Ik was het niet oneens met zijn basisplaats, maar dit niveau lijkt me toch wat te hoog gegrepen voor hem.”

Ook bij het tweede doelpunt van Frankrijk werd er veel te slap verdedigd. “Naar het einde toe had de score nog veel hoger kunnen oplopen. Gelukkig konden we rekenen op een goede Casteels. Aan hem heeft het ook nu weer niet gelegen.”