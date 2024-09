Felice Mazzu ziet zelf een enorm goed voorteken om te slagen bij STVV

Felice Mazzu is de nieuwe trainer van STVV. Hij volgt bij de Kanaries de ontslagen Christian Lattanzio op.

Bij STVV rekent men erop dat Felice Mazzu met al zijn ervaring de situatie voor de club heel snel kan keren. De trainer zelf ziet een enorm goed voorteken op zich af komen, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“In het verleden heb ik alleen maar goede ervaringen gehad met clubs die in het geel en blauw spelen”, vertelde Mazzu. “Mijn mooiste jaren als coach in het amateurvoetbal heb ik gekend bij Braine-l'Alleud (Eigenbrakel, red.) , in het geel en blauw.”

Maar dat was niet alles. “En dan was er natuurlijk ook mijn succesperiode bij Union, ook in het geel en blauw. Hopelijk brengen diezelfde kleuren me hier evenveel geluk.”

Mazzu is helemaal over periode bij KRC Genk

Blauw en wit, ook in Limburg, liep echter op een sisser af. Na amper vier maanden werd hij in 2019 als opvolger van Philippe Clement bij KRC Genk aan de deur gezet.

“Ik denk dat iedereen wel eens moeilijke momenten heeft meegemaakt in een carrière. In mijn geval was dat bij Genk. Ik had het nochtans goed naar mijn zin in Limburg. Ik weet niet hoe de mensen hier naar mij kijken, maar dat doet er eigenlijk weinig toe.”

Mazzu heeft dat mindere hoofdstuk uit zijn carrière naar eigen zeggen al achter zich gelaten. “Alleen het heden en de toekomst van de club is van tel. Genk is voor mij iets uit het verleden. Daar ben ik niet meer mee bezig.”