George Leekens weet wat Tedesco moet doen na uithaal van Kevin De Bruyne: "Dat heb ik ook ooit gedaan met Eden Hazard"

Het gespreksonderwerp van de laatste dagen in de Belgische voetbalwereld is nu wel de uithaal van Kevin De Bruyne na de nederlaag tegen Frankrijk. Ex-bondscoach George Leekens laat zich uit over het gebeuren.

Kevin De Bruyne was na de zoveelste nederlaag tegen Frankrijk niet mals voor zijn ploegmaats. Ze zouden hun taken niet uitvoeren en niet alles geven.

Daarin was KDB bijzonder duidelijk tijdens een interview met VTM na afloop; Hij was hard voor zijn ploegmaats. George Leekens heeft er een duidelijke mening over.

"Ik vind dat hij groot gelijk heeft", begint de ex-bondscoach bij Het Nieuwsblad. "Ik ken hem van bij de jeugd van AA Gent en heb hem ook gehad bij de Rode Duivels. Ondertussen is hij wereldtop. Hij is een winnaar met een winnaarsmentaliteit."

"Als hij met iets zit, mag, neen moét, hij het zeggen. Zo’n dingen moet je recht in het gezicht zeggen. Of dat in het openbaar moet gebeuren, is iets anders. Maar luister naar wàt hij zegt, de inhoud. Frankrijk heeft nu eenmaal meer kwaliteiten. De enige manier om dan succes te boeken, is de taken helemaal correct uitvoeren. Als je dan zo’n twee goals weggeeft, kan ik de frustratie van De Bruyne heel goed begrijpen", gaat Leekens verder.

Heel wat analisten hebben dezelfde mening en vinden dat KDB gelijk heeft, maar dat hij het niet in de media had moeten zeggen. Maar het is gebeurd, en zo zit Domenico Tedesco alweer met en serieus probleem.

"Als ik van Tedesco was, sprong ik vandaag nog in mijn auto en reed naar Manchester om dit uit te klaren", geeft Leekens raad aan de bondscoach. "Dat heb ik ook ooit gedaan met Eden Hazard. Het gaat niet om de bondscoach, maar om de spelers en daarvoor moet je je principes wel eens opzijzetten."

"Dit mag niet nog meer ontploffen. Hij is een jonge coach, hé (38 jaar, red.). Het gaat ook om ervaring. Didier Deschamps, Carlo Ancelotti... dat zijn mannen met ervaring. Die pakken dat anders aan. Overigens: waar zijn die assistenten van Tedesco? Kunnen die daar niet helpen?", besluit Leekens.