Marc Degryse ziet dat de bondscoach actie moet ondernemen, want anders... "Dan vrees ik voor het einde van Tedesco"

Kevin De Bruyne pakte na de wedstrijd tegen Frankrijk uit met een opvallend interview waarbij hij duidelijke kritiek had op enkele ploegmaats. Bondscoach Domenico Tedesco heeft er zo weer een probleem bij, ziet Marc Degryse.

Tegen Frankrijk werd er voor de tweede keer op enkele maanden tijd verloren door de Rode Duivels. Zeer frustrerend, maar nog extra voor Kevin De Bruyne die zich ergerde aan enkele ploegmaats.

Dat liet hij in een interview met VTM na de wedstrijd duidelijk merken. Marc Degryse vraagt zich af of dit wel de beste move was van KDB. "Is dat wel de juiste manier om je frustraties te uiten en de anderen nog mee te krijgen?", stelt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Hij gooit bovendien niet alleen enkele ploegmaats onder de bus, maar ook de coach stelt hij in vraag. Dat we volgens De Bruyne met te veel achterin bleven, dat is toch de verantwoordelijkheid van Tedesco?", gaat Degryse verder.

Volgens hem moet Tedesco nu zo snel mogelijk aan tafel zitten met zijn kapitein om over het gebeuren te praten. Deze keer ook zelf, en niet Vercauteren. "En zo zit Tedesco dus met alweer een nieuw probleem. Want wanneer en hoe gaat dit uitgeklaard worden?"

"Het laatste wat Tedesco zal willen, is ook De Bruyne kwijtspelen. Als hij er nog niet met De Bruyne over gepraat heeft, moet hij zo snel mogelijk naar Manchester trekken. En dat niet door Vercauteren laten doen, zoals in de zaak-Courtois."

Degryse vreest zelfs voor een ontslag als Tedesco geen actie onderneemt. "Neen, hij moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen en samen met De Bruyne tot een vergelijk komen. Wat hij daarna zowel naar de groep toe als naar de buitenwereld best communiceert. Gebeurt dit niet, vrees ik voor het einde van Tedesco."