Tedesco zou het in Engeland niet moeten proberen: Engelse media beschuldigen interim-bondscoach van "verraad"

Bij de Rode Duivels zingt Domenico Tedesco het volkslied niet meer mee nadat de Duivels de match tegen Slowakije verloren. In Engeland is er nu een hele rel ontstaan omdat interim-bondscoach Lee Carsley dat ook niet doet. En daar nemen ze dat heel wat serieuzer.

Lee Carsley beleefde een succesvol debuut als interim-bondscoach van Engeland met twee overwinningen, tegen Ierland (0-2) en Finland (2-0). Hij nam tijdelijk het roer over na het vertrek van Gareth Southgate na het EK.

Hoewel Carsley aangeeft dat hij zich niet op zijn gemak voelt in deze rol, wordt zijn werk positief beoordeeld, vooral vanwege de heropleving van spelers zoals Alexander-Arnold en de prestaties van Harry Kane, die tweemaal scoorde in zijn honderdste interland. Aanvallend liep het prima voor Engeland.

Ondanks de goede resultaten is er ophef ontstaan over het feit dat Carsley tijdens de wedstrijden tegen Ierland en Finland het Engelse volkslied niet meezong. Dit viel vooral op omdat zijn stafleden wel meezongen, wat leidde tot kritiek van fans en analisten.

Carsley, geboren in Birmingham maar met Ierse roots, speelde in het verleden veertig interlands voor Ierland. Dat hij eerder in gesprek was met de Ierse voetbalbond voor een mogelijke functie, zorgde voor extra controverse.

Sommige critici eisten zelfs zijn ontslag, met enkele Britse media die zijn gebrek aan deelname aan het volkslied als "verraad" bestempelden. Analisten schreven dat Carsley, door niet mee te zingen, zijn rol als bondscoach van Engeland niet waard zou zijn. Patriottisme speelt een grote rol in de discussie, waarbij men van de Engelse bondscoach verwacht dat hij het volkslied vol overtuiging meezingt.

Carsley reageerde op de kritiek door uit te leggen dat hij tijdens volksliederen liever gefocust blijft op de wedstrijd en zijn eerste acties. Hij benadrukte dat dit niets te maken heeft met zijn dubbele nationaliteit en dat hij ook als Ierse international nooit meezong. "Ik heb het grootste respect voor volksliederen, maar ik wil tijdens die momenten gefocust blijven op de wedstrijd," aldus Carsley.