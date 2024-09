Vital Borkelmans kent zijn straf na rondrijden met 1,2 promille in het bloed

In november van vorig jaar liep Vital Borkelmans in Knokke tegen de lamp. Hij had gedronken en blies uiteindelijk 1,2 promille.

Vital Borkelmans werd eind vorig jaar tegengehouden aan een politiecontrole. “Mijn cliënt stapte zelf uit het voertuig en nog voor hij de ademtest onderging en gaf bovendien zelf toe teveel gedronken te hebben”, zei advocaat Walter Van Steenbrugge bij de politierechter, zo citeertGazet van Antwerpen hem. Borkelmans moest een schriftproef afleggen en dat deed hij met succes. Het was de eerste keer dat de ex-Rode Duivel zich moest verantwoorden voor alcoholgebruik in het verkeer. Na de controle moest Borkelmans zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn advocaat vroeg om geen extra rijverbod meer op te leggen en kreeg gelijk. De politierechter veroordeelde Borkelmans tot een geldboete van 1.600 euro, maar daarvan is slechts 600 euro effectief. Een extra rijverbod kwam er ook niet. Borkelmans kreeg een rijverbod van 15 dagen opgelegd, maar die straf heeft hij al uitgezeten, meteen nadat hij gecontroleerd werd.