Waarom de Nations League nóg belangrijker is geworden voor de Rode Duivels - en hoe het programma van 2025 eruit ziet

We zijn twee speeldagen ver in de Nations League. Nog vier speeldagen te gaan en we weten waar iedereen aan toe is. De competitie ziet er wat anders uit en dus wordt het eigenlijk nog belangrijker voor de Rode Duivels om de top-2 in de poule te halen.

Tot voor kort gingen enkele de groepswinnaars door naar de volgende ronde, maar vanaf deze editie is dat anders geworden. Ook de nummers twee spelen nog voor de knikkers, terwijl derde worden een barrage spelen zal betekenen.

Als de Rode Duivels eerste of tweede worden in hun groep, dan zijn ze zeker van de kwartfinales in maart 2025 én dan maken ze kans op de eindronde in juni én maken ze ook kans om in een groep met vier ploegen terecht te komen voor de kwalificaties voor het WK 2026 in de USA, Canada en Mexico.

WK 2026 als ultieme doel?

Derde worden in de groep zou een barrage spelen betekenen tegen een nummer twee uit een B-League. Dan zijn de Belgen ook sowieso zeker dat ze in een groep van vijf terechtkomen met oog op het WK. Vierde worden zou degradatie naar de B-League inhouden.

Na twee speeldagen staan de Rode Duivels met drie punten op de derde plaats in hun groep, na Italië (6) en Frankrijk (3), maar voor Israël. In oktober trekken de Duivels naar Italië en spelen ze thuis tegen Frankrijk, in november is er een tweede duel tegen Israël en een thuismatch tegen Italië.

© photonews

Naast het spelen van minder wedstrijden zijn er nog voordelen verbonden aan het halen van de play-offs in de Nations League. Op de eindronde kunnen flink wat miljoenen verdiend worden door de vier finalisten - en de Belgische voetbalbond heeft het niet al te breed momenteel.

En bovendien blijft de Nations League ook met oog op het WK 2026 een opvangnet. Voor dat WK mogen maar liefst zestien(!) landen uit Europa naar de eindstrijd met 48 landen. Dat worden de twaalf groepwinnaars uit de groepen van vier of vijf landen met daarbij vier eindrondewinnaars.

Top-2 belangrijker dan ooit

Voor die eindronde plaatsen de twaalf nummers twee uit de diverse poules zich, aangevuld met de vier landen die daar niet in slaagden en het wel goed deden in de Nations League. Op die manier kan een goede Nations League nog altijd van belang zijn.

Vier van de zestien landen gaan via een dubbele play-off dan ook nog alsnog naar het WK. Normaal gezien zou het voor de Rode Duivels nooit een probleem mogen zijn om het WK te halen, maar je weet maar nooit.

© photonews

Ook naar de loting toe is het belangrijk zo hoog mogelijk te eindigen en in de top-12 te blijven staan - op die manier zijn we bij de WK-kwalificaties ook reekshoofd en krijgen we 'makkelijkere' tegenstanders voor de kiezen.

Op dit moment zouden Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, Spanje, Portugal en Kroatië de kwartfinales spelen in maart. De vier winnaars daarvan zouden in juni dan weer de Final Four gaan betwisten.

Kalender nu al duidelijk

Voor de Belgen is het op dit moment een barrageduel tegen Albanië, Engeland, Noorwegen of Wales - al kan er in die groepen nog veel veranderen. De barrageduels of de kwartfinales zijn voorzien voor maart 2025.

De Final Four is in juni, anders volgen dan al de eerste wedstrijden in een groep met vijf voor de WK-kwalificaties. De andere teams kunnen mogelijk tot september wachten voor zes in plaats van acht kwalificatiewedstrijden.