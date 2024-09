Dimitri de Condé laat zich uit over de moeilijkere dossiers van deze zomer bij Genk: "Hij werd verscheurd door de heimwee, hij zat een uur te wenen tijdens ons gesprek"

KRC Genk heeft een erg goede zomermercato achter de rug. Er werden heel wat spelers voor grote bedragen verkocht terwijl er ook een aantal nieuwe gezichten verschenen. Dimitri de Condé praat over enkele transfers.

KRC Genk zag deze zomer heel wat spelers vertrekken. Mike Penders en Bilal El Khannouss maakten de opvallendste transfers voor het meeste geld.

Zo deed de club zeker op financieel vlak een goede zaak. Maar niet alles verliep even vlot. Zo was er een moment waarop El Khannouss druk op de club begon uit te voeren, onnodig volgens de Condé.

"Ik sluit me aan bij de woorden van onze coach: bij zo’n jonge speler moet je dat kunnen vergeven. Hij is veel te snel nerveus geworden, wilde druk zetten op een moment dat dat niet kon en niet nodig was", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Matias Galarza keerde ook terug naar zijn thuisland. De speler drong aan op een transfer, vooral omdat hij hij zich naast het veld niet top voelde in België.

"Die jongen werd verscheurd door heimwee. Hij zat een uur te wenen tijdens ons gesprek na vorig seizoen. Hij heeft geen spel gespeeld maar als club moet je natuurlijk ook je rechten laten gelden. Achteraf kan ik dat zeker plaatsen", vertelde de Condé nog.