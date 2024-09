Keert Arnaud Bodart nog terug in doel bij Standard? Ivan Leko komt met zeer duidelijk antwoord

Ondanks zijn verlangen om te vertrekken, is Arnaud Bodart nog steeds een speler van Standard. Het dossier is complex voor het bestuur, maar ook voor Ivan Leko.

Zelfs nog voor de start van de transferperiode was het duidelijk dat Arnaud Bodart zou vertrekken bij de Rouches. Maar op 12 september is er nog steeds geen oplossing gevonden. De meeste Europese markten hebben hun deuren gesloten, en Turkije is een van de laatste mogelijke bestemmingen...

Hoe meer uren verstrijken, hoe groter de kans dat Bodart aan boord blijft. Het is dus niet zo raar om te vragen hoe zijn seizoen er nu uit zal zien. Ivan Leko heeft het onderwerp aangesneden tijdens zijn persconferentie.

"Arnaud is bij de groep. Het is een moeilijke situatie voor iedereen, voor Arnaud, maar ook voor mij. Helaas is dit een zaak die Arnaud en het bestuur aangaat. Aan onze kant zullen we er alles aan doen om deze situatie zo min mogelijk moeilijk te maken", vertelde de coach volgens La Dernière Heure.

Arnaud Bodart zit in een zeer lastige situatie bij Standard

Hoewel hij bij de groep is, zal Bodart morgen niet spelen tegen Dender, noch in de volgende wedstrijden: "Op mentaal vlak is zijn situatie niet gemakkelijk. Hij heeft al drie maanden niet gespeeld, er is geen reden waarom hij vrijdag wel zou spelen. Vooral omdat Matthieu Epolo goede wedstrijden achter de rug heeft en ik erg tevreden ben over hem".

Matthieu Epolo krijgt dus opnieuw de kans om te groeien in het doel van Standard. De grote vraag is hoelang Arnaud Bodart hem als gids zal dienen, zoals aan het einde van vorig seizoen. De situatie lijkt in ieder geval moeilijk houdbaar.